Ты протестовал, когда НАТО нас бомбило? Сербы наехали на Сергея Стаховского

Украинец покритиковал теннисистов за поездку в россию

Известные сербские теннисисты Виктор Троицки и Янко Типсаревич поехали выступать на турнир в россию, что очень не понравилось украинцу Сергею Стаховскому. Кстати, недавно Сергей попрощался с теннисом в форме Нацгвардии.

"Разочарован видеть вас в россии. Но, думаю, за деньги можно купить все", – написал Стаховский сербам.

Те очень резко ответили украинцу.

"Серьезно? А как на счет мистера инстаграммного борца за свободу. Ты или кто-то из твоей семьи бойкотировал или выступал против хоть в каком-то виде, когда силы НАТО бомбили мою страну и мой народ каких-то 20 лет назад" , – написал в ответе Типсаревич.

"Бесценно быть в стране моих дедушек и бабушек. Ты – клоун из Инстаграмма, который путает политику и спорт… Это не имеет никакого отношения к войне, но если ты ее вспомнил, я и моя страна прошли через это дерьмо и никогда не получили поддержки, поэтому, пожалуйста, заткнись", – ответил Троицки.

Ранее Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет боевика в плен. К этой инициативе присоединились многие известные украинцы.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту Стаховский потроллил россиян, "объяснив" причину происшествия.