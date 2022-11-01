Удар ножом в спину Котенка! Звезду мирового тенниса пытался убить фанат (видео)

Как на Монику Селеш напал фанат Штеффи Граф

В Штатах стартовал Итоговый чемпионат WTA. Турнир, куда раз в год съезжаются восемь лучших теннисисток планеты. Ровно 30 лет назад победительницей WTA Finals третий раз подряд стала Моника Селеш.

Тогда югославской теннисистке было всего 17 лет! Казалось, она перепишет все мыслимые и немислымие рекорды. Но безумный фанат остановил Котенка, именно так ее называл отец.

Прозвище Котенок появилось не случайно. Семья не могла позволить себе профессионального тренера, и в качестве учебного пособия выступал журнал "Мировой теннис". Отец рисовал на мячах мышонка из мультфильма "Том и Джерри" и предлагал дочери представить себя котом, ловящим назойливого персонажа.

Псих с кухонным ножом

В апреле 1993 года Моника Селеш приехала на турнир в немецкий Гамбург. На родину своей главной соперницы за мировое господство Штеффи Граф.

Во время поединка Селеш с Магдаленой Малеевой за поединком на трибуне наблюдал местный токарь Гюнтер Пархе. Ярый фанат Граф.

В какой-то момент нервы Пархе сдали, он выбежал на корт и вонзил кухонный нож в спину Селеш…

Теннисистке невероятно повезло, ранение оказалось не опасным для жизни.

Монике оказывают помощь на корте

В полиции Пархе заявил, что целью атаки было — помочь Штеффи Граф вновь занять первое место в рейтинге WTA.

Моника Селеш и Штеффи Граф

Немецкий суд признал мужчину психически больным и приговорил к двум годам условно.

Когда Селеш узнала о решении суда, у нее случилась истерика. Спортсменка не понимала, как человек, пытавшийся ее убить, оказался на свободе.

На фоне нервного срыва теннисистка полностью изолировалась в своем доме — за высоким забором под охраной. Она боялась, что Пархе снова попытается ее убить.

Мотиватор Мухаммед Али

Лишь два года спустя Селеш нашла в себе силы снова играть. Ее главным мотиватором стал Мухаммед Али, который боролся с неизлечимой болезнью, но продолжал активную жизнь.

Но ее выступление уже не было столь успешным, как раньше. Теннисистка еще раз выиграла Australian Open и на Олимпиаде-2000 завоевала бронзовую медаль.

В 2003 году Моника Селеш завершила карьеру. На корте она заработала около 15 млн долларов, выиграла 53 турнира, из которых девять – это "Большой шлем":

Australian Open — 1991, 1992, 1993, 1996

Roland Garros — 1990, 1991, 1992

US Open — 1991, 1992

Ныне Селеш живет в США. В 2014 году она вышла замуж за миллиардера Тома Голисано, бывшего владельца хоккейного клуба Баффало. Работает в межправительственной программе при ООН, выступающей за борьбу с недоеданием.