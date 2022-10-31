Добивал лежачую ногами: отец издевался над теннисисткой прямо на корте (видео)

Против горе-отца возбудят уголовное дело

Сербский активист Игор Юрич опубликовал в соцсетях жуткие кадры, которые он снял на корте в Белграде. Там отец избивал теннисистку. Ранее матч чемпионата Украины завершился массовой дракой.

Как пишет испанска Marca, мужчина подошел к своей дочери во время тренировки и начал бить ее по лицу, по голове. Когда девушка упала, отец продолжал избивать ее ногами.

Якобы, мужчина был недоволен тем, что его дочь не прилагает максимум усилий на тренировках.

"Очередное жестокое насилие отца над дочерью. Я получил информацию, что это была семья из Китая. Мы возбудим уголовное дело и против этого монстра", — написал Юрич в Twitter.

Мы также рассказывали, о драке между спортсменами СССР и Венгрии на Олимпийских играх в Мельбурне.