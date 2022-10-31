Добивав лежачу ногами: батько знущався з тенісистки прямо на корті (відео)

Проти горе-батька порушать кримінальну справу

Сербський активіст Ігор Юрич опублікував у соцмережах страшні кадри, які він зняв на корті у Белграді. Там батько бив тенісистку. Раніше матч чемпіонату України завершився масовою бійкою.

Як пише іспанська Marca, чоловік підійшов до своєї доньки під час тренування та почав бити її по обличчю, по голові. Коли дівчина впала, батько продовжував бити її ногами.

Начебто чоловік був незадоволений тим, що його дочка не докладає максимум зусиль на тренуваннях.

"Чергове жорстоке насильство батька над дочкою. Я отримав інформацію, що це була сім’я з Китаю. Ми порушимо кримінальну справу і проти цього монстра", — написав Юрич у Twitter.

Ми також розповідали про бійку між спортсменами СРСР та Угорщини на Олімпійських іграх у Мельбурні.