Поряд зі Сталіним та путіним: у Грузії незвичайно покарали тенісиста, який бив дружину

Ніколоза Басилашвілі зобразили на упаковці з презервативами

У Грузії у продажу з’явилися презервативи, на яких зображений тенісист Ніколоз Басілашвілі. Видавати нову продукцію став місцевий бренд Aiisa. Раніше український тенісист Сергій Стаховський пообіцяв підкинути гроші за взяття в полон Ігоря Гіркіна.

У соцмережах компанія Aiisa пояснила, що таким чином виступила проти дій Басілашвілі. "Немає жодного виправдання насильству", — йдеться у пості.

Раніше стало відомо, що суд Тбілісі зняв із Басилашвілі звинувачення у справі про сімейне насильство.

Колишня дружина гравця Неллі Дорокашвілі у 2020 році заявляла, що він систематично завдавав їй фізичної та моральної шкоди, а також бив її у присутності сина. Розгляд, який тривав два роки, закінчився виправданням Басилашвілі, повідомляє Чемпіонат.

Компанія Aiisa відома тим, що наносить на пакування презервативів різні тематичні зображення. Є в її колекції і портрети сталіна та путіна.

Раніше український тенісист посміявся з падіння літака в Іркутську. Він привітав пілотів із самознищенням.