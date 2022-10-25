Рядом со Сталиным и путиным: в Грузии необычно наказали теннисиста, который бил жену

Николоза Басилашвили изобразили на упаковке с презервативами

В Грузии в продаже появились презервативы, на которых изображен теннисист Николоз Басилашвили. Выпускать новую продукцию стал местный бренд Aiisa. Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский пообещал подкинуть денег за взятие в плен Игоря Гиркина.

В соцсетях компания Aiisa пояснила, что таким образом выступила против действий Басилашвили. "Нет никакого оправдания насилию", — говорится в посте.

Ранее стало известно, что суд Тбилиси снял с Басилашвили обвинения по делу о семейном насилии.

Бывшая жена игрока Нелли Дорокашвили в 2020 году заявляла, что он систематически наносил ей физический и моральный ущерб, а также избивал ее в присутствии сына. Разбирательство, продолжавшееся два года, закончилось оправданием Басилашвили, сообщает Чемпионат.

Компания Aiisa известна тем, что наносит на упаковки презервативов разные тематические изображения. Есть в ее коллекции и портреты сталина и путина.

Ранее украинский теннисист посмеялся над падением самолета в Иркутске. Он поздравил пилотов с самоуничтожением.