Друга Кличко посадили в тюрьму: он там нашел интересную работу
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Борис Беккер заработал 25 млн долларов, но потом объявил себя банкротом
Один из лучших теннисистов мира Борис Беккер сейчас отбывает наказание в тюрьме Великобритании. Пять лет назад немец был признан банкротом и с тех пор жизнь его пошла по наклонной.
Адвокат теннисиста Оливер Мозер рассказал об условиях пребывания его клиента за решеткой.
"Борис Беккер конструктивно интегрировался в повседневную тюремную жизнь. Он популярен среди коллег-заключенных, он делится с ними своим жизненным опытом.
Борис преподает в тюрьме особый вид йоги и медитации", — цитирует адвоката "Чемпионат".
Напомним, что Беккера обвинили в том, что он скрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам шести месяцам тюремного заключения.
Кто такой Борис Беккер?
Беккер был легендой тенниса в 1980-1990-е годы. Ему покорилось шесть турниров "Большого шлема":
- Уимблдон (1985, 1986, 1989)
- Australian Open (1991, 1996)
- US Open (1989)
Беккер занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.
А еще немцкий теннисист дружит с братьями Кличко. Виталий был приглашен на свадьбу Беккера в 2009 году.
А сам Беккер посещал поединки братьев Кличко и сидел вместе с их женами.
Ранее сообщалось, что Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.