Друга Кличко посадили в тюрьму: он там нашел интересную работу

Борис Беккер заработал 25 млн долларов, но потом объявил себя банкротом

Один из лучших теннисистов мира Борис Беккер сейчас отбывает наказание в тюрьме Великобритании. Пять лет назад немец был признан банкротом и с тех пор жизнь его пошла по наклонной.

Адвокат теннисиста Оливер Мозер рассказал об условиях пребывания его клиента за решеткой.

"Борис Беккер конструктивно интегрировался в повседневную тюремную жизнь. Он популярен среди коллег-заключенных, он делится с ними своим жизненным опытом.

Борис преподает в тюрьме особый вид йоги и медитации", — цитирует адвоката "Чемпионат".

В этой тюрьме сидит Беккер

Напомним, что Беккера обвинили в том, что он скрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам шести месяцам тюремного заключения.

Кто такой Борис Беккер?

Беккер был легендой тенниса в 1980-1990-е годы. Ему покорилось шесть турниров "Большого шлема":

Уимблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.

А еще немцкий теннисист дружит с братьями Кличко. Виталий был приглашен на свадьбу Беккера в 2009 году.

Владимир Кличко и Борис Беккер

Виталий Кличко и Борис Беккер

А сам Беккер посещал поединки братьев Кличко и сидел вместе с их женами.

Беккер рядом с Хейден Панеттьери и Наталией Кличко

Ранее сообщалось, что Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.