Друга Кличка посадили до в’язниці: він там знайшов цікаву роботу
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Борис Беккер заробив 25 млн доларів, але потім оголосив себе банкрутом
Один із найкращих тенісистів світу Борис Беккер зараз відбуває покарання у в’язниці Великобританії. П’ять років тому німця було визнано банкрутом і з того часу життя його пішло шкереберть.
Адвокат тенісиста Олівер Мозер розповів про умови перебування його клієнта за ґратами.
"Борис Беккер конструктивно інтегрувався у повсякденне тюремне життя. Він популярний серед колег-в’язнів, він ділиться з ними своїм життєвим досвідом.
Борис викладає у в’язниці особливий вид йоги та медитації", — цитує адвоката "Чемпіонат".
Нагадаємо, що Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Британський суд засудив колишнього тенісиста на два роки і шість місяців тюремного ув’язнення.
Хто такий Борис Беккер?
Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Йому підкорилося шість турнірів "Великого шолома":
- Вімблдон (1985, 1986, 1989)
- Australian Open (1991, 1996)
- US Open (1989)
Беккер займав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.
А ще німецький тенісист дружить із братами Кличками. Віталія було запрошено на весілля Беккера у 2009 році.
А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми дружинами.
Раніше повідомлялося, що Борис Беккер продав на аукціоні фальшиву ракетку.