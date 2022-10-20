Друга Кличка посадили до в’язниці: він там знайшов цікаву роботу

Борис Беккер заробив 25 млн доларів, але потім оголосив себе банкрутом

Один із найкращих тенісистів світу Борис Беккер зараз відбуває покарання у в’язниці Великобританії. П’ять років тому німця було визнано банкрутом і з того часу життя його пішло шкереберть.

Адвокат тенісиста Олівер Мозер розповів про умови перебування його клієнта за ґратами.

"Борис Беккер конструктивно інтегрувався у повсякденне тюремне життя. Він популярний серед колег-в’язнів, він ділиться з ними своїм життєвим досвідом.

Борис викладає у в’язниці особливий вид йоги та медитації", — цитує адвоката "Чемпіонат".

У цій в’язниці сидить Беккер

Нагадаємо, що Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Британський суд засудив колишнього тенісиста на два роки і шість місяців тюремного ув’язнення.

Хто такий Борис Беккер?

Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Йому підкорилося шість турнірів "Великого шолома":

Вімблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер займав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.

А ще німецький тенісист дружить із братами Кличками. Віталія було запрошено на весілля Беккера у 2009 році.

Володимир Кличко та Борис Беккер

Віталій Кличко та Борис Беккер

А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми дружинами.

Беккер поряд з Хейден Панеттьєрі та Наталією Кличкою

Раніше повідомлялося, що Борис Беккер продав на аукціоні фальшиву ракетку.