Удар ножем у спину Кошеняті! Зірку світового тенісу намагався вбити фанат (відео)

Як на Моніку Селеш напав фанат Штеффі Граф

У Штатах стартував Підсумковий чемпіонат WTA. Турнір, куди щорічно з’їжджаються вісім найкращих тенісисток планети. Рівно 30 років тому переможницею WTA Finals втретє поспіль стала Моніка Селеш.

Тоді югославській тенісистці було лише 17 років! Здавалося, вона перепише всі мислимі та немислимі рекорди. Але шалений фанат зупинив Кошеня, саме так її називав батько.

Прізвисько Кошеня з’явилося не випадково. Сім’я не могла дозволити собі професійного тренера, і як навчальний посібник виступав журнал "Світовий теніс". Батько малював на м’ячах мишеня з мультфільму "Том і Джеррі" і пропонував дочці уявити себе котом, що ловить настирливого персонажа.

Псих із кухонним ножем

У квітні 1993 року Моніка Селеш приїхала на турнір до німецького Гамбургу. На батьківщину своєї головної суперниці за світове панування Штеффі Граф.

Під час поєдинку Селеш із Магдаленою Малєєвою за поєдинком на трибуні спостерігав місцевий токар Гюнтер Пархе. Затятий фанат Граф.

Якоїсь миті нерви Пархе здали, він вибіг на корт і встромив кухонний ніж у спину Селеш.

Тенісистці неймовірно пощастило, поранення не несло загрозу життю.

Моніці надають допомогу на корті

У поліції Пархе заявив, що метою атаки було допомогти Штеффі Граф знову посісти перше місце в рейтингу WTA.

Моніка Селеш та Штеффі Граф

Німецький суд визнав чоловіка психічно хворим та засудив до двох років умовно.

Коли Селеш дізналася про рішення суду, у неї була істерика. Спортсменка не розуміла, як людина, яка намагалася її вбити, опинилась на волі.

На тлі нервового зриву тенісистка повністю ізолювалася у своєму будинку — за високим парканом під охороною. Вона боялася, що Пархе знову спробує її вбити.

Мотиватор Мухаммед Алі

Лише через два роки Селеш знайшла в собі сили знову грати. Її головним мотиватором став Мухаммед Алі, який боровся з невиліковною хворобою, але продовжував активне життя.

Але її виступ уже не був таким успішним, як раніше. Тенісистка ще раз виграла Australian Open і на Олімпіаді-2000 виборола бронзову медаль.

2003 року Моніка Селеш завершила кар’єру. На корті вона заробила близько 15 млн доларів, виграла 53 турніри, з яких дев’ять – це "Великий шолом":

Australian Open — 1991, 1992, 1993, 1996

Roland Garros — 1990, 1991, 1992

US Open — 1991, 1992

Нині Селеш живе у США. У 2014 році вона вийшла заміж за мільярдера Тома Голісано, колишнього власника хокейного клубу Баффало. Працює у міжурядовій програмі при ООН, яка виступає за боротьбу з недоїданням.