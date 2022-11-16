С тризубом на сердце: Свитолина показала подросшую дочь (фото)

Дочери теннисистки исполнился месяц

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно родила первенца, дочь SKAÏ (Скай), поделилась свежими снимками с младенцем.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Фото приурочены первому месяцу жизни маленькой Скай. На одном из снимков Элина была одета в футболку с тризубом на сердце.

"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц", — написала Свитолина, которая прикрепила сразу несколько снимков из повседневной жизни молодой мамы. Как обычно, снимки Элины с дочерью собрали урожай лайков и добрые комментарии пользователей сети.

Элина Свитолина

Ранее Элина показала свои семейные фото, на которые попала не только Скай, но и муж украинки, французский теннисист Гаэль Монфис. Украинка и француз публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Турнира Большого Шлема Australian Open. После небольшой "паузы" в отношениях теннисисты неожиданно заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии.

Накануне Элина показала первое фото с дочерью, а также поделилась интерьером детской комнаты.