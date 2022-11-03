Милота зашкаливает: Свитолина впервые показала новорожденную дочь (видео)

Спортсменка сняла забавный TikTok

В четверг, 3 ноября, известная украинская теннисистка Элина Свитолина, родившая недавно дочь Skai (Скай), поделилась со своими подписчиками забавным видео с новорожденной дочерью.

Соответствующее видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Это первый TikTok Скай в жизни, отметила Элина.

На кадрах молодая мама держит в руках детский комбинезон, а спустя несколько секунд из ниоткуда в руках теннисистки оказывается маленькая Скай, уже одетая в него.

Видео за пол часа собрало сотни лайков и десятки восторженных комментариев.

Напомним, Свитолина замужем за известных французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Украинка и француз публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Турнира Большого Шлема Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты взяли паузу в отношениях, однако уже спустя 2 месяца, заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии. О своей беременности украинка сообщила в мае 2022 года.

Напомним, Свитолина стала вторым послом United24 — платформы, которая занимается сбором средств на помощь Украине.