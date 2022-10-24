Укр

Свитолина впервые показала комнату своей дочери (фото)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Свитолина впервые показала комнату своей дочери (фото) Новость обновлена 24 октября 2022, 16:26

Теннисистка в октябре стала мамой

Украинская теннисистка Элина Свитолина наслаждается материнством. Недавно спортсменка родила дочь, которую назвали Скай.

Элина уже вернулась из роддома домой и показала в соцсетях детскую комнату дочки.

"Наше уютное воскресенье дома", – подписала снимок Свитолина.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года спортсмены сообщили о перерыве в отношениях, однако уже через два месяца, заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии. О своей беременности украинка сообщила в мае.

В январе 2022 года Свитолина призналась, что живет скромной жизнью без излишеств. При этом теннисистка отметила, что у нее есть недвижимость и в Украине, и в Европе, а передвигается она на подаренном мужем Mercedes.

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#Элина Свитолина #Теннисистка