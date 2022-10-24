Світоліна вперше показала кімнату своєї доньки (фото)

Тенісистка у жовтні стала мамою

Українська тенісистка Еліна Світоліна насолоджується материнством. Нещодавно спортсменка народила дочку, яку назвали Скай.

Еліна вже повернулася з пологового будинку додому та показала в соцмережах дитячу кімнату доньки.

"Наша затишна неділя вдома", – підписала знімок Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року спортсмени повідомили про перерву у відносинах, проте вже через два місяці заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії. Про свою вагітність українка повідомила у травні.

У січні 2022 року Світоліна зізналася, що живе скромним життям без надмірностей. При цьому тенісистка зазначила, що має нерухомість і в Україні, і в Європі, а пересувається вона на подарованому чоловіком Mercedes.