Милота зашкалює: Світоліна вперше показала новонароджену дочку (відео)

Спортсменка зняла кумедний TikTok

У четвер, 3 листопада, відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно народила дочку Skai (Скай), поділилася зі своїми підписниками кумедним відео з новонародженою дочкою.

Відповідне відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Це перший TikTok Скай у житті, зазначила Еліна.

На кадрах молода мама тримає в руках дитячий комбінезон, а за кілька секунд з нізвідки в руках тенісистки опиняється маленька Скай, уже одягнена в нього.

Відео за пів години зібрало сотні лайків та десятки захоплених коментарів.

Нагадаємо, Світоліна одружена з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Українка та француз публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Турніру Великого Шлему Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року тенісисти взяли паузу у відносинах, проте вже через 2 місяці заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії. Про свою вагітність українка повідомила у травні 2022 року.

Нагадаємо, Світоліна стала другим послом United24 — платформи, яка займається збором коштів на допомогу Україні.