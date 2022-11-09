Родительство: Свитолина показала милые фото с мужем и дочкой

Теннисистка стала мамой месяц назад

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина продолжает наслаждаться материнством. В середине октября Элина родила девочку, которую назвали Скай.

А теперь спортсменка выложила в соцсети несколько фотографий со своим мужем Гаэлем Монфисом и Скай.

"Родительство", — подписала Свитолина снимки в Instagram.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года спортсмены сообщили о перерыве в отношениях, однако уже через два месяца, заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии.

Ранее Свитолина показала комнату своей дочери.