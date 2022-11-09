Батьківство: Світоліна показала милі фото з чоловіком та донькою

Тенісистка стала мамою місяць тому

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна продовжує насолоджуватися материнством. У середині жовтня Еліна народила дівчинку, яку назвали Скай.

А тепер спортсменка виклала у соцмережі кілька фотографій зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом та Скай.

"Батьківство", — підписала Світоліна знімки в Instagram.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року спортсмени повідомили про перерву у відносинах, проте вже через два місяці заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії.

Раніше Світоліна показала кімнату своєї дочки.