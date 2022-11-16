З тризубом на серці: Світоліна показала доньку через місяць після пологів (фото)

Доньці тенісистки виповнився один місяць

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно народила первістка, дочку SKAÏ (Скай), поділилася свіжими знімками з немовлям.

Відповідний пост спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фото присвячені першому місяцю життя маленької Скай. На одному зі знімків Еліна була одягнена у футболку із тризубом на серці.

"Дивно, як одного разу хтось входить у твоє життя, і ти не можеш згадати, як раніше жив без нього. Сьогодні виповнився місяць", — написала Світоліна, яка прикріпила відразу кілька знімків із повсякденного життя молодої мами. Як завжди, знімки Еліни з дочкою зібрали врожай лайків та добрі коментарі користувачів мережі.

Еліна Світоліна

Раніше Еліна показала свої сімейні фото, на які потрапила не лише Скай, а й чоловік українки, французький тенісист Гаель Монфіс. Українка та француз публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Турніру Великого Шлему Australian Open. Після невеликої "паузи" у відносинах тенісисти несподівано заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії.

Напередодні Еліна показала перше фото з дочкою, а також поділилася інтер’єром дитячої кімнати.