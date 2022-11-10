"Здається, росію вилюбили": Долгополов познущався з окупантів

Тенісист прокоментував ситуацію у Херсоні

Українські спортсмени продовжують висміювати втечу російської армії із Херсона. Ми вже писали, як Жан Беленюк потролив шойгу. А тепер Олександр Долгополов пожартував у соцмережах.

"30 вересня Херсон увійшов до складу Росії, 9 листопада вийшов. Висновок: здається, рф вилюбили", — написав Долгополов в Instagram.

За час своєї кар’єри Долгополов виграв чотири турніри АТР і заробив понад 7 млн доларів призових.

Олександр повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.

Раніше Олександр разом із українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ.