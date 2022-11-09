Шойгу, що з обличчям? Олімпійський чемпіон потролив міністра оборони Росії

Жан Беленюк відреагував на новини із Херсона

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо-2020 Жан Беленюк прокоментував заяву російської влади про виведення військ з правого берега Херсонської області.

Жан зробив пост у Telegram.

"Херсон – це Україна! шойгу, що з лицем? Слава ЗСУ!" – написав Беленюк.

Нагадаємо, що Беленюк вирішив балотуватись на пост президента Національного олімпійського комітету. Вибори відбудуться 17 листопада. Головним суперником Беленюка є міністр спорту Вадим Гутцайт.

Жану Беленюку – 31 рік. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі. З серпня 2019 року – народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу". Йшов на виборах під 10 номером у партійному списку. У Раді є першим заступником голови Комітету з питань молоді та спорту.