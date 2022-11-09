Шойгу, что с лицом? Олимпийский чемпион потроллил министра обороны россии

Жан Беленюк отреагировал на новости из Херсона

Чемпион Олимпийских игр в Токио-2020 Жан Беленюк прокомментировал заявление российских властей о выводе войск с правого берега Херсонской области.

Жан сделал пост в Telegram.

"Херсон – это Украина! шойгу, что с лицом? Слава ВСУ!" – написал Беленюк.

Напомним, что Беленюк решил баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета. Выборы пройдут 17 ноября. Главным соперником Беленюка является министр спорта Вадим Гутцайт.

Жану Беленюку — 31 год. Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе. С августа 2019 года — народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа". Шел на выборах под 10 номером в партийном списке. В Раде является первым заместителем председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.