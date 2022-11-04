Российская спортсменка обматерила путина

Россиянка уже давно критикует главу кремля за полномасштабное вторжение рф в Украину

Футболистка сборной рф Надежда Карпова, которая недавно сделала каминг-аут и открыто выступила против войны в Украине, вновь проехалась по кровавому диктатору владимиру путину.

Спортсменка в так называемый День народного единства, который 4 ноября отмечается в рф, у себя в сторис в Instagram опубликовала стих. В нем футболистка высмеяла "могилизацию" (частичную мобилизацию в россии). В после Надежда также послала путина.

"За народное единство нас призвали умирать депутаты и министры, а не дочь, жена и мать. Кто они вообще такие, чтоб решать, кто будет жить, а кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи? На**й войну. На**й путина", – написала Карпова.

Ранее россиянка, которая выступает в чемпионате Испании за "Эспаньол", призвала российских мужчин бойкотировать мобилизацию в стране и не идти в Украину "удобрять землю", а главной проблемой в рф спортсменка считает "старого черта" у власти.

Напомним, российский чемпион Владимир Минеев получил повестку из военкомата, после чего заявил, что с удовольствием поедет на фронт. В сети раскритиковали бойца ММА.