Російська спортсменка обматюкала путіна

Росіянка вже давно критикує главу кремля за повномасштабне вторгнення рф в Україну

Футболістка збірної росії Надія Карпова, яка нещодавно зробила камінг-аут і відкрито виступила проти війни в Україні, знову проїхалася по кривавому диктатору володимиру путіну.

Спортсменка у так званий День народної єдності, який 4 листопада відзначається в рф, у себе в сторіс в Instagram опублікувала вірш. У ньому футболістка висміяла "могилізацію" (часткову мобілізацію у росії). Надія також послала путіна.

"За народну єдність нас закликали помирати депутати і міністри, а не дочка, дружина і мати. Хто вони взагалі такі, щоб вирішувати, хто житиме, а хто гнитиме в могилі заради їх кар’єр і брехні? На**й війну. На**й путіна”, – написала Карпова.

Раніше росіянка, яка виступає в чемпіонаті Іспанії за "Еспаньйол", закликала російських чоловіків бойкотувати мобілізацію в країні й не йти в Україну "удобрювати землю", а головною проблемою в росії спортсменка вважає "старого чорта" при владі.

Нагадаємо, російський чемпіон Володимир Мінєєв отримав повістку з військкомату, після чого заявив, що із задоволенням поїде на фронт. У мережі розкритикували бійця ММА.