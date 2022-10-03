У нас одна проблема — черт! Россиян попросили не удобрять землю в Украине

Футболистка Надежда Карпова обратилась к землякам

Звезда женской сборной россии по футболу Надежда Карпова призвала мужчин не идти на войну. Ранее Карпова сделала каминг-аут.

27-летняя футболиста играет на позиции форварда в испанском "Эспаньоле". Она выступает категорически против войны в Украине. На этот раз Надежда сделала запись в сторис Instagram, где призвала российских мужчин не идти в военкоматы.

"Пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы. Вас отправят на преступление. В Украине такие же люди, как вы — и вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого", — написала Надежда Карпова, прикрепив фото путина.

Ранее мы рассказывали, что футболист "Полтавы" уничтожил российский паспорт. Он отказался от гражданства рф.

А в россии комментаторам запретили произносить имя футболиста "из-за духовных скреп".