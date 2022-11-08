Брат пропагандистки Николай Куксенков уверен, что спорт вне политики

Российские спортсмены исключены практически со всех престижных соревнований. Недавно прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике без россии. Там наш Илья Ковтун ходил в футболке "Остановите войну".

В последнее время появляется много спекуляций на тему того, чтобы допустить россиян к соревнованиям под нейтральным флагом. Эти новости прокомментировал тренер молодежной сборной Николай Куксенков.

"Неприемлемо выступать под белым флагом, но спортсмен в этом не виноват. Выступление под белым флагом — дискредитация российских спортсменов, мы этого не заслуживаем", — цитирует Куксенкова Матч ТВ.

Николай Куксенков родился в Киеве. Он выступал за сборную Украины на Олимпийских играх 2012 года. А потом уехал в россию и рассказывал, что наконец-то в его паспорте будет написано не Микола, а Николай. И хвастался, что еще в детстве писал письма путину.

Кстати, еще одна причина переезда Куксенкова то, что честно добиться высоких результатов в сборной Украины он не мог. Поэтому поехал в страну, где все спортсмены сидят на допинге. Стоит ли говорить, что вскоре после того, как он стал "Николаем", Куксенкова поймали на употреблении запрещенных препаратов.

Кстати, его старшая сестра работает пропагандисткой в российских СМИ.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за выступление с буквой Z на форме. Тем не менее на внутренних соревнованиях россиянин продолжал выступать.