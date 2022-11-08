Жодних білих прапорів! Зрадник із Києва поскаржився на ставлення до російських спортсменів

Брат пропагандистки Микола Куксенков упевнений, що спорт поза політикою

Російських спортсменів виключено практично з усіх престижних змагань. Нещодавно пройшов чемпіонат світу зі спортивної гімнастики без росії. Там наш Ілля Ковтун ходив у футболці "Зупиніть війну".

Останнім часом з’являється багато спекуляцій щодо того, щоб допустити росіян до змагань під нейтральним прапором. Ці новини прокоментував тренер молодіжної збірної Микола Куксенков.

"Неприйнятно виступати під білим прапором, але спортсмен у цьому не винен. Виступ під білим прапором — дискредитація російських спортсменів, ми цього не заслуговуємо", — цитує Куксенкова Матч ТВ.

Микола Куксенков народився у Києві. Він виступав за збірну України на Олімпійських іграх 2012 року. А потім поїхав до росії і розповідав, що нарешті у його паспорті буде написано не Микола, а Николай. І вихвалявся, що ще в дитинстві писав листи путіну.

До речі, ще одна причина переїзду Куксенкова це те, що чесно досягти високих результатів у збірній України він не міг. Тож поїхав до країни, де всі спортсмени сидять на допінгу. Чи варто говорити, що невдовзі після того, як він став "Ніколаєм", Куксенкова спіймали на вживанні заборонених препаратів.

До речі, його старша сестра працює пропагандисткою у російських ЗМІ.

Нагадаємо, російського гімнаста Івана Куляка дискваліфікували на рік за виступ з літерою Z на формі. Проте на внутрішніх змаганнях росіянин продовжував виступати.