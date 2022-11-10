"Кажется, россию вылюбили": Долгополов поиздевался над оккупантами

Теннисист прокомментировал ситуацию в Херсоне

Украинские спортсмены продолжают высмеивать бегство российской армии из Херсона. Мы уже писали, как Жан Беленюк потроллил шойгу. А теперь Александр Долгополов пошутил в соцсетях.

"30 сентября Херсон вошел в состав рф, 9 ноября вышел. Вывод: кажется, рф вылюбили", – написал Долгополов в Instagram.

За время своей карьеры Долгополов выиграл четыре турнира АТР и заработал более 7 млн долларов призовых.

Александр вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.

Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ.