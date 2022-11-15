Мозок офіційно підірваний: тенісистка побачила свій портрет у Національній галереї (фото)

Сестри Вільямс – легенди світового тенісу

Одна з найкращих тенісисток в історії Серена Вільямс похизувалась у соціальних мережах картинами на честь її та її старшої сестри Вінус. Роботи були виставлені у Національній портретній галереї у Вашингтоні. Раніше Серена зізналася, що знайшла свій порятунок у релігії.

"Мати картину в Національній галереї поряд з іншими історичними зображеннями — мозок офіційно підірваний. Але потрапити сюди зі своєю сестрою? Найкраще почуття, отримане будь-коли", — підписала Вільямс у Instagram.

Хто такі сестри Вільямс

Серені — 41 рік. Вона виграла 23 турніри "Великого шолома" в одиночному розряді. Є п’ятиразовою переможницею Підсумкового чемпіонату WTA, олімпійською чемпіонкою 2012 року, переможницею 73 турнірів WTA. На корті заробила 94 млн доларів призових.

Вінус — 42 роки. На її рахунку 7 перемог на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді, перемога на Підсумковому чемпіонаті WTA, Олімпіаді-2000 та виграш 49 титулів WTA. За час кар’єри заробив 42 млн доларів призових.

До речі, Серена та Вінус Вільямс виступали й у парному розряді. Разом вони здобули 14 титулів на турнірах "Великого шолома", а також тричі ставали олімпійськими чемпіонками.

Фінал Олімпіади-2008:

Раніше ми писали, що Вінус Вільямс почала їсти недосмажену та веганську їжу.