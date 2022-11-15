Мозг официально взорван: теннисистка увидела свой портрет в Национальной галерее (фото)

Сестры Уильямс — легенды мирового тенниса

Одна из лучших теннисисток в истории Серена Уильямс похвасталась в социальных сетях картинами в честь нее и ее старшей сестры Винус. Работы были выставлены в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Ранее Серена призналась, что нашла свое спасение в религии.

"Иметь картину в Национальной галерее наряду с другими историческими изображениями — мозг официально взорван. Но попасть сюда со своей сестрой? Лучшее чувство, испытанное когда-либо", — подписала Уильямс в Instagram.

Кто такие сестры Уильямс

Серене — 41 год. Она выиграла 23 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. Является пятикратной победительницей Итогового чемпионата WTA, олимпийской чемпионкой 2012 года, победительницей 73 турниров WTA. На корте заработала 94 млн долларов призовых.

Винус — 42 года. На ее счету 7 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, победа на Итоговом чемпионате WTA, Олимпиаде-2000 и выиграш 49 титулов WTA. За время карьеры заработал 42 млн долларов призовых.

Кстати, Серена и Винус Уильямс выступали и в парном разряде. Вместе они завоевали 14 титулов на турнирах "Большого шлема", а также трижды становились олимпийскими чемпионками.

Финал Олимпиады-2008:

Ранее мы писали, что Винус Уильямс начала есть недожаренную и веганскую пищу.