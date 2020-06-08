Серена Уильямс о расизме: Я нашла свое спасение в религии

Новости спорта:Теннисистка Серена Уильямс призналась, что неоднократно сталкивалась с оскорблениями на расовой почве.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что неоднократно сталкивалась с оскорблениями на расовой почве в США, но нашла способ на них не реагировать, углубившись в религию. Слова американки приводит официальный сайт WTA.

«Я сталкивалась с тем, что люди оскорбляли меня из-за цвета кожи. Я нашла свое спасение в религии. С божьей помощью мы можем быть в безопасности. Я нашла утешение в этом».

После убийства полицейским во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в США вспыхнули волны протестов против расизма. Эти акции уже поддержали многие известные спортсмены.