Стаховский попрощался с теннисом в форме Нацгвардии. Церемония прошла в Италии

Наш спортсмен всегда поддерживал украинских воинов

Один из лучших теннистов в истории Украины Сергей Стаховский официально завершил карьеру. Проводы состоялись в Турине во время Итогового чемпионата АТР. Ранее теннисист раскрыл секрет победы над оккупантами.

В теннисе есть такая традиция. Проводы всех спортсмены, которые завершают карьеру на протяжении года, проходят на последнем турнире в сезоне. На корт 36-летний Стаховский вышел в форме Национальной гвардии Украины, в это время вся арена подсветилась в сине-желтые цвета.

"Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые реалии заставили нас всех – украинцев – объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы.

Турин сегодня был украинским во время Итогового турнира АТР. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации", — подписал снимки в Instagram Стаховский.

С начала полномасштабной войны наш теннисист записался в тероборону и патрулировал Киев.

Ранее Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет боевика в плен. К этой инициативе присоединились многие известные украинцы.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту Стаховский потроллил россиян, "объяснив" причину происшествия.