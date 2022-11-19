Стаховський попрощався із тенісом у формі Нацгвардії. Церемонія відбулася в Італії

Наш спортсмен завжди підтримував українських воїнів

Один із найкращих тенністів в історії України Сергій Стаховський офіційно завершив кар’єру. Проводи відбулися у Турині під час Підсумкового чемпіонату АТР. Раніше тенісист розкрив секрет перемоги над окупантами.

У тенісі є така традиція. Проводи всіх спортсменів, які завершують кар’єру протягом року, відбуваються на останньому турнірі в сезоні. На корт 36-річний Стаховський вийшов у формі Національної гвардії України, на цей час вся арена підсвітилася у синьо-жовті кольори.

"Не так я уявляв завершення кар’єри. Але нові реалії змусили нас усіх – українців – об’єднатися і зробити максимум від нас залежного заради нашої перемоги.

Турин сьогодні був українським під час Підсумкового турніру АТР. Дякую командуванню Національної гвардії України за можливість тут бути. Дякую всім українцям за вашу мужність. Слава Україні. Слава Нації", — підписав знімки в Instagram Стаховський.

З початку повномасштабної війни наш тенісист записався до тероборони та патрулював Київ.

Раніше Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон. До цієї ініціативи приєдналися багато відомих українців.

Нагадаємо, після вибуху на Кримському мості Стаховський потролив росіян, "пояснивши" причину події.