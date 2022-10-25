Український тенісист розкрив секрет перемоги над окупантами

Спортсмен розуміє, що рф неминуче програє війну

Колишній український тенісист Сергій Стаховський, який напередодні висміяв часткову мобілізацію в росії, поділився думками про повномасштабну війну з агресором.

Експрофесійний спортсмен вважає, що українці успішно відбивають атаки окупантів протягом 8 місяців за рахунок єдності. Відповідний пост Стаховський опублікував у сторіс в Instagram. Тенісист зазначив, що 24 лютого практично ніхто у світі не вірив у успіх українців, проте зараз Збройні сили України женуть окупантів на багатьох ділянках фронту.

"8 місяців Україна чинить опір і захищається від усіх перешкод. Проти всіх розрахунків та спекуляцій. Ми показали Єдність. Ми переможемо росію", — написав Стаховський.

Раніше Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон. До цієї ініціативи приєдналися багато відомих українців.

Нагадаємо, після вибуху на Кримському мосту Стаховський потролив росіян, "пояснивши" причину "бавовни".