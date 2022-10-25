Украинский теннисист раскрыл секрет победы над оккупантами

Спортсмен понимает, что рф неизбежно проиграет войну

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который накануне высмеял частичную мобилизацию в рф, поделился мыслями о полномасштабной войне с агрессором.

Экс-профессиональный спортсмен считает, что украинцы успешно отражают атаки оккупантов на протяжении 8 месяцев за счет единства. Соответствующий пост Стаховский опубликовал в сторис в Instagram. Теннисист отметил, что 24 февраля практически никто в мире не верил в успех украинцев, однако сейчас Вооруженные силы Украины гонят оккупантов на многих участках фронта.

"8 месяцев Украина сопротивляется и защищается от всех препятствий. Против всех расчетов и спекуляций. Мы показали Единство. Мы победим россию", – написал Стаховский.

Ранее Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет боевика в плен. К этой инициативе присоединились многие известные украинцы.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту Стаховский потроллил россиян, "объяснив" причину происшествия.