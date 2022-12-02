Ти протестував, коли НАТО нас бомбило? Серби наїхали на Сергія Стаховського
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Українець покритикував тенісистів за поїздку у росію
Відомі сербські тенісисти Віктор Троїцькі та Янко Тіпсаревич поїхали виступати на турнір до росії, що дуже не сподобалося українцю Сергію Стаховському. До речі, нещодавно Сергій попрощався із тенісом у формі Нацгвардії.
"Розчарований бачити вас у росії. Але, думаю, за гроші можна купити все", — написав Стаховський сербам.
Ті дуже різко відповіли українцю.
"Серйозно? А як щодо містера інстаграмного борця за свободу. Ти чи хтось із твоєї родини бойкотував або виступав проти хоч у якомусь вигляді, коли сили НАТО бомбили мою країну і мій народ якихось 20 років тому", – написав у відповіді Тіпсаревич.
"Безцінно бути в країні моїх дідусів і бабусь. Ти – клоун з Інстаграма, який плутає політику та спорт… Це не має жодного відношення до війни, але якщо ти її згадав, я і моя країна пройшли через це лайно і ніколи не отримали підтримки, тому, будь ласка, заткнися", – відповів Троїцькі.
Раніше Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон. До цієї ініціативи приєдналися багато відомих українців.
Нагадаємо, після вибуху на Кримському мості Стаховський потролив росіян, "пояснивши" причину події.