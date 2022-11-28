Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022, победив Швейцарию (видео)

Бразильцы добыли вторую победу в группе

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч 2-го тура группового раунда Бразилия — Швейцария.

Игра прошла в столице Катара Дохе на стадионе "974" и завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильцев. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Первый тайм прошел в разведке, за 45 минут команды сумели создать лишь один момент на двоих — Винисиус с лету с метров пяти пробил прямо в Зоммера. Вторая половина была более интересной, а бразильцы полностью доминировали на поле. Все то т же Винисиус даже забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у партнера. Единственный гол во встрече на 83 мин записал на свой счет Каземиро. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" из пределов штрафной поразил дальний угол ворот Зоммера.

Этот результат обеспечил бразильцам выход в плей-офф ЧМ-2022, ведь накануне Сербия и Камерун сыграли вничью (3:3).

Статистика матча Бразилия - Швейцария

Группа G

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, в первом туре швейцарцы и бразильцы взяли по три очка. "Пентакампеоне" вчистую переиграли сборную Сербии (2:0), а Швейцария минимально одолела Камерун (1:0), при чем единственный гол во встрече записал на свой счет уроженец Камеруна. С результатами и видеообзорами мундиаля в Катаре, а также с турнирными таблицами групповой стадии ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.