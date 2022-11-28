Безумная перестрелка на ЧМ-2022: Камерун отыграл два мяча, Сербия установила рекорд (видео)

Боевая ничья на чемпионате мира

Сборные Камеруна и Сербии выдали пока что самый крутой поединок чемпионата мира. Зрители увидели шесть голов, а мы вели онлайн-трансляцию матча с видео повторами забитых мячей.

Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное к первому тайму время. Так они ответили на точный удар Кастеллетто.

После перерыва сербы воспользовались грубейшей ошибкой защитников и Митрович сделал комфортные — 3:1. Но камерунцы за две минуты перевернули все с ног на голову, когда поймали соперника на попытке создать искусственное положение вне игры.

А Венсан Абубакар стал первым африканцем в истории, оформившим гол+пас в матче чемпионата мира после выхода на замену.

Камерун — Сербия — 3:3

Голы: Кастелетто, 29, Абубакар, 63, Шупо-Мотинг, 66 — Павлович, 45+1, С. Милинкович-Савич, 45+3, А. Митрович, 53

Камерун: Эпасси, Фай, Кастеллетто, Нкулу, Толо, Замбо-Ангисса (Гуэ, 81), Кунде (Ондуа, 68), Хонгла (Абубакар, 55), Мбемо (Нкуду, 81), Шупо-Мотинг, Токо-Экамби ( Бассогог, 68).

Сербия: В. Милинкович-Савич – Миленкович, Велькович (Бабич, 78), Павлович (С. Митрович, 55), Живкович (Радоньич, 79), Лукич, Максимович, Костич (Джуричич, 90+2), Тадич, А. Митрович, С. Милинкович-Савич (Груич, 79).

Турнирная таблица

Смотрите онлайн-трансляцию матча Бразилия — Швейцария

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

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