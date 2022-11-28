Камерун - Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира
В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу состоится матч второго тура в группе G. Встречаются сборные Камеруна и Сербии. Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка.
Камерун
Африканская команда начала мундиаль с минимального поражения от сборной Швейцарии.
Сербия
В первом туре сербы уступили Бразилии. А гол Ришарлисона в ворота Сербии однозначно лучший на ЧМ-2022.
Турнирное положение
Даже поражение одной из команд не значит, что она потеряет шансы на выход из группы.
История встреч
Всего однажды Камерун и Сербия играли между собой и зрители увидели семь голов.
- 2010. Сербия — Камерун — 4:3
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают европейцев фаворитами встречи и предлагают сделать ставку на победу Сербии с коэффициентом — 1,79. Котировки на ничью — 3,65, на победу Камеруна — 5,20.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.
Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.
Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.