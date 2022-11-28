Камерун - Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу состоится матч второго тура в группе G. Встречаются сборные Камеруна и Сербии. Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка.

Камерун

Африканская команда начала мундиаль с минимального поражения от сборной Швейцарии.

Сербия

В первом туре сербы уступили Бразилии. А гол Ришарлисона в ворота Сербии однозначно лучший на ЧМ-2022.

Турнирное положение

Даже поражение одной из команд не значит, что она потеряет шансы на выход из группы.

История встреч

Всего однажды Камерун и Сербия играли между собой и зрители увидели семь голов.

2010. Сербия — Камерун — 4:3

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают европейцев фаворитами встречи и предлагают сделать ставку на победу Сербии с коэффициентом — 1,79. Котировки на ничью — 3,65, на победу Камеруна — 5,20.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.