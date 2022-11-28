Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

Во втором туре чемпионата мира по футболу в понедельник, 28 ноября, состоится матч в группе G. Встречаются сборные Бразилии и Швейцарии. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка.

Бразилия

Самая титуловання команда мира уверенно начала мундиаль. В первом туре бразильцы обыграли Сербию. А гол Ришарлисона в ворота сербов однозначно лучший на ЧМ-2022.

Швейцария

Удачно начали чемпионат мира и швейцарцы, которые обыграли сборную Камеруна.

Турнирное положение

В этой группе в 12:00 будет сыгран матч Камерун — Сербия.

История встреч

Между собой сборные играли девять раз, минимальное преимущество у бразильцев — три победы, две — у швейцарцев и еще четыре поединка завершились вничью.

2018. Бразилия — Швейцария — 1:1 (ЧМ)

(ЧМ) 2013. Швейцария — Бразилия — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2006. Швейцария — Бразилия — 1:2 (ТМ)

(ТМ) 1989. Швейцария — Бразилия — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 1983. Швейцария — Бразилия — 1:2 (ТМ)

(ТМ) 1982. Бразилия — Швейцария — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1980. Бразилия — Швейцария — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 1956. Швейцария — Бразилия — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1950. Бразилия — Швейцария — 2:2 (ЧМ)

Кто фаворит

Эксперты букмекерских контор выставили такие котировки на матч: победа Бразилии — 1,49, ничья — 4,40, победа Швейцарии — 7,90..

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Стадион 974" (Доха)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.

Ранее мы писали, что сборная Бразилии привезла с собой на чемпионат мира пять тонн багажа. От муки до принтеров и кофеварок.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.