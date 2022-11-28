Бразилія — Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У другому турі чемпіонату світу з футболу в понеділок, 28 листопада, відбудеться матч у групі G. Зустрічаються збірні Бразилії та Швейцарії. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку.

Бразилія

Найтитулованіша команда світу впевнено розпочала мундіаль. У першому турі бразильці обіграли Сербію. А гол Рішарлісона у ворота сербів однозначно найкращий на ЧС-2022.

Швейцарія

Вдало розпочали чемпіонат світу і швейцарці, які обіграли збірну Камеруну.

Турнірне становище

У цій групі о 12:00 буде зіграний матч Камерун — Сербія.

Історія зустрічей

Між собою збірні грали дев’ять разів, мінімальна перевага бразильців — три перемоги, дві — у швейцарців і ще чотири поєдинки завершилися внічию.

2018. Бразилія — Швейцарія — 1:1 (ЧМ)

(ЧМ) 2013. Швейцарія — Бразилія — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2006. Швейцарія — Бразилія — 1:2 (ТМ)

(ТМ) 1989. Швейцарія — Бразилія — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 1983. Швейцарія — Бразилія — 1:2 (ТМ)

(ТМ) 1982. Бразилія — Швейцарія — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1980. Бразилія — Швейцарія — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 1956. Швейцарія — Бразилія — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1950. Бразилія — Швейцарія — 2:2 (ЧМ)

Хто фаворит

Експерти букмекерських контор виставили такі котирування на матч: перемога Бразилії — 1,49, нічия — 4,40, перемога Швейцарії — 7,90.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Стадіон 974" (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Перший у світі стадіон повністю побудований з вантажних контейнерів. 974 – міжнародний телефонний код Катару та кількість контейнерів, використаних для будівництва. Усередині контейнерів буде розміщено торгові точки, туалети та інші об’єкти інфраструктури.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон розберуть.

Раніше ми писали, що збірна Бразилії привезла із собою на чемпіонат світу п’ять тонн багажу. Від борошна до принтерів та кавоварок.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.