Камерун — Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться матч другого туру у групі G. Зустрічаються збірні Камеруну та Сербії. Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку.

Камерун

Африканська команда розпочала мундіаль із мінімальної поразки від збірної Швейцарії.

Сербія

У першому турі серби поступилися Бразилії. А гол Рішарлісона у ворота Сербії однозначно найкращий на ЧС-2022.

Турнірне становище

Навіть поразка однієї з команд не означає, що вона втратить шанси на вихід із групи.

Історія зустрічей

Лише одного разу Камерун і Сербія грали між собою і глядачі побачили сім голів.

2010. Сербія — Камерун — 4:3

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають європейців фаворитами зустрічі і пропонують зробити ставку на перемогу Сербії з коефіцієнтом – 1,79. Котирування на нічию – 3,65, на перемогу Камеруну – 5,20.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другої найбільшої в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.