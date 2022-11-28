Шалена перестрілка на ЧС-2022: Камерун відіграв два м’ячі, Сербія встановила рекорд (відео)

Збірні Камеруну та Сербії видали поки що найкрутіший поєдинок чемпіонату світу. Глядачі побачили шість голів, а ми вели онлайн-трансляцію матчу із відео повторами забитих м’ячів.

Сербія стала першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка забила два голи у доданий до першого тайму час. Так вони відповіли на влучний удар Кастелетто.

Після перерви серби скористалися грубою помилкою захисників і Мітрович зробив комфортні – 3:1. Але камерунці за дві хвилини перевернули все з ніг на голову, коли спіймали суперника на спробі створити штучне становище поза грою.

А Венсан Абубакар став першим африканцем в історії, який оформив гол+пас у матчі чемпіонату світу після виходу на заміну.

Камерун — Сербія — 3:3

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Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.

А ось хорватські фанати грубо образили воротаря збірної Канади, чия родина стала жертвою війни на Балканах.