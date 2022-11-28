Бразилія достроково вийшла у плей-офф ЧС-2022, перемігши Швейцарію (відео)

Бразильці здобули другу перемогу в групі

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся матч 2-го туру групового раунду Бразилія — Швейцарія.

Гра пройшла у столиці Катару Досі на стадіоні "974" та завершилася з рахунком 1:0 на користь бразильців. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший тайм пройшов у розвідці, за 45 хвилин команди зуміли створити лише один момент на двох — Вінісіус з льота з метрів п’яти пробив прямо в Зоммера. Друга половина була цікавішою, а бразильці повністю домінували на полі. Все той саме Вінісіус навіть забив гол, проте взяття воріт було скасовано через офсайд у партнера. Єдиний гол у зустрічі на 83 хв записав на свій рахунок Каземіро. Півзахисник "Манчестер Юнайтед" з меж штрафного майданчика вразив дальній кут воріт Зоммера.

Цей результат забезпечив бразильцям вихід у плей-офф ЧС-2022, адже напередодні Сербія та Камерун зіграли внічию (3:3).

Статистика матчу Бразилія - ​​Швейцарія

Группа G

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, у першому турі швейцарці та бразильці взяли по три очки. "Пентакампеоне" начисто переграли збірну Сербії (2:0), а Швейцарія мінімально здолала Камерун (1:0), причому єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок уродженець Камеруну. З результатами та відеооглядами мундіалю в Катарі, а також з турнірними таблицями групової стадії ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.