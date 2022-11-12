Чекаю на шосту зірку: Пеле звернувся до збірної Бразилії перед ЧС-2022

Король футболу вірить, що його земляки стануть чемпіонами світу

Легендарний бразильський футболіст Пеле побажав успіху національній команді на чемпіонаті світу, який стартує 20 листопада. Раніше збірна Бразилії назвала склад на мундіаль.

"Востаннє, коли я одягав футболку збірної Бразилії, над гербом нашої федерації футболу було три зірки. Зараз у нас їх п’ять. Я не можу дочекатися, коли ми додамо шосту зірку", — написав Пеле в Instagram.

Збірна Бразилії є рекордсменом за кількістю перемог на світових першостях — п’ять титулів. На мундіалі бразильці зіграють в одній групі з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну.

Цікаво, що компанія EA Sports зробила прогноз на переможця чемпіонату світу 2022 року з футболу. І передбачила, що Бразилія буде у фіналі. На трьох попередніх мундіалях EA Sports завжди точно передбачала переможця.

Нагадаємо, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.