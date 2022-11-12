Жду шестую звезду: Пеле обратился к сборной Бразилии перед ЧМ-2022

Король футбола верит, что его земляки станут чемпионами мира

Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал удачи национальной команде на чемпионате мира, который стартует 20 ноября. Ранее сборная Бразилии назвала состав на мундиаль.

"В последний раз, когда я надевал футболку сборной Бразилии, над гербом нашей федерации футбола было три звезды. Сейчас у нас их пять. Я не могу дождаться, когда мы добавим шестую звезду", — написал Пеле в Instagram.

Сборная Бразилии является рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах — на ее счету пять титулов. На мундиале бразильцы сыграют в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Интересно, что компания EA Sports сделала прогноз на победителя чемпионата мира 2022 года по футболу. И предсказала, что Бразилия будет в финале. На трех предыдущих мундиалях EA Sports всегда точно предсказывала победителя.

Напомним, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.