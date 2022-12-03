Поправляйся, легенда! Фанаты на ЧМ-2022 трогательно поддержали Пеле

Легендарный футболист попал в больницу

Сборная Бразилии завершила свои выступления на групповом этапе чемпионата мира. В последнем туре бразильцы проиграли Камеруну, но все равно с первого места вышли в плей-офф.

По ходу матча фанаты бразильской команды вывесили огромный баннер в поддержку Короля футбола Пеле.

В последние месяцы 82-летний Пеле прошел химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент легендарный футболист в больнице — проходит специальное обследование и сдает необходимые анализы.

Как пишет "Чемпионат", в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.

Напомним, что перед чемпионатом мира Пеле обратился к футболистам сборной Бразилии. Он пожелал команде стать шестикратными чемпионами мира. Бразильцы вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной Южной Кореи.

Ранее мы писали, что на ЧМ-2022 сын президента Либерии стал первым после Пеле.