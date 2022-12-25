Похороны Пеле: в Бразилии начали подготовку к прощанию с королем футбола

Родственники сейчас едут к Пеле в больницу, чтобы попрощаться

Состояние Пеле резко ухудшается. На днях дочь короля футбола сделала тревожный пост в соцсетях, прикрепив трогательное фото из больницы.

На фоне плохих новостей из госпиталя футбольный клуб "Сантос" начал подготовку к его похоронам. На домашней арене клуба в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.

Отмечается, что родственники Пеле сейчас едут к нему в больницу, чтобы попрощаться.

"Сантос" — родная команда Пеле. Здесь он добился всех своих рекордов. Из "Сантоса" футболист уезжал в сборную Бразилии, с которой трижды становился чемпионом мира.

В последние месяцы 82-летний Пеле прошел химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.

Ранее Пеле назвал своего наследника в мировом футболе. И это не Месси или Роналду.

Напомним, фанаты сборной Бразилии трогательно поддержали Пеле во время матча чемпионата мира.