Еще одна ночь рядом: дочь Пеле показала больного отца
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Легендарный футболист последние недели находится в больнице
Король футбола 82-летний Пеле продолжает находиться в больнице Сан-Паулу. В прошлом месяце он заболел на коронавирус, а на фоне других болезней состояние легендарного футболиста значительно ухудшилось.
Дочь Пеле последние дни не отходит от отца ни на шаг. Кели запостила в Instagram фото из больничной палаты. На снимке видно, как женщина лежит на груди своего отца.
"Мы продолжаем — в борьбе и вере. Еще одна ночь вместе", — подписала фото Кели.
В последние месяцы Пеле прошел химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
Ранее Пеле назвал своего наследника в мировом футболе. И это не Месси или Роналду.
Напомним, фанаты сборной Бразилии трогательно поддержали Пеле во время матча чемпионата мира.