Украину готовы вышвырнуть из мирового футбола: мы получили желтую карточку

В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией с попыткой организовать досрочные выборы в УАФ

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола о возможном исключении из международных организаций в случае проведения виртуального Исполкома 20 декабря. Ранее главу УАФ Андрея Павелко арестовали на два месяца.

"О фактах невиданного давления на членов Исполкома УАФ, на руководство Ассоциации и ее региональных представителей сегодня известно уже не только в Украине, но и за ее пределами. Речь о попытках провести заседание Исполкома УАФ 20 декабря на основе поддельных протоколов и подписей.

С такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества я лично сталкиваюсь впервые.

Будучи первым вице-президентом УАФ, уважая футбольные правила, регламентирующие деятельность ФИФА, УЕФА и национальных футбольных ассоциаций, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола. Ожидается, что закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет. И дело не в Павелко или в Протасове. Дело в том, что членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно — независимостью деятельности национальных футбольных структур.

Любое нарушение этого правила "может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА. Это подчеркивают сами организации в свое письме", — написал Протасов в Facebook, прикрепив письмо.

Ранее в доме Павелко провели обыск. Увиденное шокировало всех — мебель в стиле "Пшонка", кинотеатр, огромный бассейн, одежды, обуви и сумочек на сотни тысяч евро.