ФИФА придумала новый крутой турнир: Украине там ничего не светит

С 2025 года в клубном чемпионате мира будут играть 32 команды

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу. Они вступят в силу с 2025 года и турнир будет напоминать нынешний ЧМ-2022 среди национальных сборных.

"Новый мужской клубный чемпионат мира пройдет в 2025 году, в турнире примут участие 32 команды. Мы хотим сделать это соревнование подобным чемпионату мира", — сказал Инфантино на пресс-конференции ФИФА.

Существующий формат клубного чемпионата мира предполагает участие всего семи команд: шести победителей континентальной Лиги чемпионов/Кубка Либертадорес и представителя страны-хозяйки турнира. Он проводится каждый год. Новый ЧМ планируют проводить раз в четыре года.

Пока никакой конкретики Инфантино не назвал, но ранее был план клубного ЧМ с участием 24 команд. Квоты там планировали выделить следующим образом:

Восемь команд из Лиги чемпионов (Европа)

Шесть команд из Кубка Либертадорес (Южная Америка)

Три команды Лиги чемпионов (Северная Америка и Центральная Америка)

Три команды из Лиги чемпионов (Азия)

Три команды из Лиги чемпионов (Африка)

Победитель Лиги чемпионов (Океания)

Турнир будет рассматриваться как тестовое мероприятие перед ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Шансы украинских команд играть в таком чемпионате мира минимальны. Нужно дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Последний раз это удалось "Шахтеру" в 2011 году. В ЛЧ-1999 "Динамо" играло в полуфинале турнира.

Ранее мы писали, что УЕФА готов выкинуть украинский клуб из еврокубков. У "Днепра-1" нашли грехи.

Кстати, в финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции. Накануне французский президент Эммануэль Макрон дал прогноз на матч.