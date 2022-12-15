Лукашенко назвал себя бывшим футболистом, отчитывая чиновника из-за ЧМ-2022 (видео)

Диктатору не понравилось, что сборной Беларуси нет на мундиале

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко рассказал, что не увидел национальную команду на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Диктатор 15 декабря заслушал доклад об отдельных вопросах развития спорта. Об этом сообщает официальный сайт президента РБ. лукашенко раскритиковал работу министра спорта Беларуси Сергея Ковальчука из-за того, что сборная РБ не выступала на мундиале в Катаре. Примечательно, что самопровозглашенный глава государства назвал себя бывшим футболистом, которому обидно за состояние дел в этом виде спорта.

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там", — заявил лукашенко.

Напомним, сборная Беларуси не преодолела квалификационный барьер на ЧМ-2022, заняв последнее место в отборочной группе.

На мундиале уже определились финалисты турнира. В 1/2 финала Аргентина прошла Хорватию (3:0), а Франция без проблем одолела Марокко (2:0). Финал турнира состоится 18 декабря.